Regionale Nachrichten und News
Die Brücke über den Rosenbach wurde jetzt erneuert.
Die Brücke über den Rosenbach wurde jetzt erneuert. Bild: Stadt Plauen
Die Brücke über den Rosenbach wurde jetzt erneuert.
Die Brücke über den Rosenbach wurde jetzt erneuert. Bild: Stadt Plauen
Plauen
Neue Brücke macht Plauener Rundwanderweg wieder perfekt
Redakteur
Von Bernd Jubelt
Innerhalb von zwei Tagen war das neue Bauwerk errichtet. Was steckt dahinter?

Innerhalb von zwei Tagen ist jetzt am Rande Plauens die Brücke über den Rosenbach erneuert und mit neuen Lärchenbohlen versehen worden. Darüber berichtet die Stadtverwaltung. Das hierfür verwendete Holz stamme aus dem Forst der Stadt Plauen. „Ich freue mich über mein Team. Die Brücke stand schon länger unter Beobachtung des Plauener...
