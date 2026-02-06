Neue Chance für Freddy Fresh in der Plauener Innenstadt

In das Lokal mit dem roten Stern gegenüber vom Landratsamt ist neues Leben eingezogen. Ein 25-Jähriger wagt dort einen gastronomischen Neuanfang und schaut optimistisch in die Zukunft.

Das Pizza- und Burger-Lokal Freddy Fresh am Postplatz in Plauen hat wieder geöffnet. Nach dreimonatiger Pause zog in die Räume gegenüber vom Landratsamt in dieser Woche neues Leben ein. Lucas Sauder (25), ein gebürtiger Dresdener, wagt als Franchisenehmer einen Neuanfang.