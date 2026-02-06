MENÜ
Lucas Sauder hat in Plauen gerade seine siebte Freddy-Fresh-Filiale eröffnet.
Lucas Sauder hat in Plauen gerade seine siebte Freddy-Fresh-Filiale eröffnet.
Lucas Sauder hat in Plauen gerade seine siebte Freddy-Fresh-Filiale eröffnet.
Lucas Sauder hat in Plauen gerade seine siebte Freddy-Fresh-Filiale eröffnet. Bild: Ellen Liebner
Plauen
Neue Chance für Freddy Fresh in der Plauener Innenstadt
Redakteur
Von Bernd Jubelt
In das Lokal mit dem roten Stern gegenüber vom Landratsamt ist neues Leben eingezogen. Ein 25-Jähriger wagt dort einen gastronomischen Neuanfang und schaut optimistisch in die Zukunft.

Das Pizza- und Burger-Lokal Freddy Fresh am Postplatz in Plauen hat wieder geöffnet. Nach dreimonatiger Pause zog in die Räume gegenüber vom Landratsamt in dieser Woche neues Leben ein. Lucas Sauder (25), ein gebürtiger Dresdener, wagt als Franchisenehmer einen Neuanfang.
