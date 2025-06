Neue Details zu schwerem Unfall in Thossen

Bei einem Frontalzusammenstoß zweier Autos sind am Montag drei Menschen verletzt worden, einer davon schwer. Sein Auto wurde in einen Bach geschleudert.

Die Polizei hat am Dienstag Details zu dem schweren Unfall bei Thossen mitgeteilt. Dabei waren am Montag im Bereich des Thossener Berges drei Menschen beim Frontalzusammenstoß zweier Autos verletzt worden. Die Straße blieb vier Stunden gesperrt. Laut Polizei fuhr ein 55-Jähriger gegen 5.40 Uhr in Begleitung eines 28-Jährigen in Richtung...