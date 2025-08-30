Neue Details zum Juwelier-Einbruch im Globus Weischlitz: Polizei geht von Bandenkrimalität aus

Zu dem spektakulären Einbruch in Weischlitz gibt es neue Informationen. Warum die Polizei nun von professionell agierenden Tätern ausgeht.

Die Polizei hat neue Details zum Einbruch in den Globus-Markt Ende Juli in Weischlitz bekannt gegeben. Wie die Polizeidirektion Zwickau mitteilte, hatten die unbekannten Täter zunächst einen VW in Großzöbern entwendet, mit dem sie sich gegen 3 Uhr nachts gewaltsam Zugang zum Markt verschafften. Das Fahrzeug wurde gegen eine Seitentür...