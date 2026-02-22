Neue DGB-Chefin für Westsachsen: Bei dieser Plauenerin laufen jetzt die Strippen von acht Gewerkschaften zusammen

Plauen
Katja Eberhardt war über viele Jahre Gewerkschaftssekretärin. Nun übernimmt die Vogtländerin mehr Verantwortung. Was sie vorhat und worüber sie sich ärgert.
Katja Eberhardt kann sich aufregen. Besonders dann, wenn Debatten wie zuletzt über Teilzeit-Arbeitsmodelle geführt werden. „Das ist ganz schlimm“, sagt Eberhardt. Denn es müsse doch nun wirklich jeder für sich entscheiden dürfen, wie viel Arbeit genug ist. Und: „Manche können einfach nicht Vollzeit arbeiten, weil sie zum Beispiel...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.