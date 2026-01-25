Plauenerin führt künftig den Deutschen Gewerkschaftsbund in Südwestsachsen

Plauen
Die Vogtländerin folgt auf Ralf Hron, der am Wochenende zum stellvertretenden DGB-Chef in Sachsen gewählt wurde.
Katja Eberhardt ist die neue Regionsgeschäftsführerin des Deutschen Gewerkschaftsbundes (DGB) in Südwestsachsen. Die 42-jährige wurde jetzt auf der Bezirkskonferenz des DGB gewählt. Die gebürtige Plauenerin tritt die Nachfolge von Ralf Hron an, der zum stellvertretenden Vorsitzenden des DGB-Bezirks Sachsen gewählt worden ist. Mit der Wahl...
