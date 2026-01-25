MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Vogtland
  • |
  • Plauen
  • |

  • Plauenerin führt künftig den Deutschen Gewerkschaftsbund in Südwestsachsen

Katja Eberhardt ist neue Regionalchefin des DGB Südwestsachsen.
Katja Eberhardt ist neue Regionalchefin des DGB Südwestsachsen. Bild: DGB Sachsen
Katja Eberhardt ist neue Regionalchefin des DGB Südwestsachsen.
Katja Eberhardt ist neue Regionalchefin des DGB Südwestsachsen. Bild: DGB Sachsen
Plauen
Plauenerin führt künftig den Deutschen Gewerkschaftsbund in Südwestsachsen
Redakteur
Von Sabine Schott
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Die Vogtländerin folgt auf Ralf Hron, der am Wochenende zum stellvertretenden DGB-Chef in Sachsen gewählt wurde.

Katja Eberhardt ist die neue Regionsgeschäftsführerin des Deutschen Gewerkschaftsbundes (DGB) in Südwestsachsen. Die 42-jährige wurde jetzt auf der Bezirkskonferenz des DGB gewählt. Die gebürtige Plauenerin tritt die Nachfolge von Ralf Hron an, der zum stellvertretenden Vorsitzenden des DGB-Bezirks Sachsen gewählt worden ist. Mit der Wahl...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
26.01.2026
5 min.
Worum es beim Nordsee-Gipfel geht
Die Nordsee soll zum "grünen Kraftwerk" Europas werden.
Im Wahlkampf hatte Merz Windräder noch als "hässlich" bezeichnet. Als Kanzler will er den Ausbau solcher Anlagen nun vorantreiben. Dazu hat er zu einem Gipfeltreffen nach Hamburg eingeladen.
Michael Fischer, Andreas Hoenig, Lukas Müller, Markus Klemm und Martin Fischer, dpa
25.01.2026
1 min.
Einstündiger Stromausfall in Plauen am Sonntagnachmittag - das war der Grund
Die Straßenbahn stand wegen des Stromausfalls zwischen Stadtbad und Elsterbrücke still.
Zeitweise über 2300 Haushalte, vor allem in der Ostvorstadt und in Neundorf, waren ohne Strom. Der Netzbetreiber konnte gegen 16.45 Uhr Entwarnung geben.
Sabine Schott
26.01.2026
2 min.
Fähre sinkt vor Philippinen – Dutzende Menschen vermisst
Die Einsatzkräfte suchen noch nach Überlebenden.
Tragödie auf See: Mindestens zwölf Tote und 200 Gerettete melden die Behörden auf den Philippinen nach einem Fährunglück. Aber Dutzende werden im Meer vermisst.
24.01.2026
4 min.
„Happy End nach ganz viel Hängepartie“? Worauf Sachsens neue DGB-Chefin Daniela Kolbe nach Kretschmers Versprechen hofft
DGB-Bundeschefin Yasmin Fahimi (links) nach der Kür der neuen DGB-Landesspitze in Sachsen: Die bisherige Vizechefin Daniela Kolbe ist jetzt Vorsitzende, Ralf Hron ihr neuer Stellvertreter.
Die frühere SPD-Generalsekretärin war bereits vier Jahre DGB-Vize. Ministerpräsident Kretschmer sicherte ihr noch vor der Wahl seine Unterstützung für eines ihrer Herzensanliegen zu.
Tino Moritz
19:32 Uhr
3 min.
Alles muss raus: So lief der Ausverkauf beim Wirt des Talsperrenblick an der Pöhl
Sandra und Peter Rehme schnappten sich Grünpflanzen beim Ausverkauf des Talsperrenblicks.
Küchengeräte, Geschirr, Besteck: „Manches hätten wir dreimal verkaufen können“, sagt der glückliche Gastronom. Mit seiner Aktion ist er mehr als zufrieden. Das waren seine Renner und das sind die Ladenhüter.
Sabine Schott
11:26 Uhr
3 min.
Neues DGB-Führungsduo: Daniela Kolbe und Ralf Hron
Vom Vize-Posten zur Landeschefin des DGB aufgerückt: Daniela Kolbe.
Der Deutsche Gewerkschaftsbund in Sachsen hat seine neue Landesspitze gewählt. Vorsitzende ist die 45-jährige Daniela Kolbe. Wofür steht sie?
Mehr Artikel