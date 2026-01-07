Neue Erkenntnisse zum Unfall in Plauen am neuen Ovalkreisel

Ein Autofahrer hat am Dienstagmittag insgesamt drei Menschen und nicht nur – wie bislang berichtet – zwei Kinder erfasst, die die Straße überqueren wollten. Die Polizei konnte am Mittwoch Angaben vom Vortag präzisieren.

Zwei fünfjährige Kinder und eine 27-jährige Frau sind bei dem Verkehrsunfall am Dienstagmittag am neuen Ovalkreisel nahe dem neu eröffneten Edeka-Markt an der Reißiger Straße in Plauen verletzt worden. Damit korrigierte die Polizei am Mittwochmorgen eigene Angaben. Zunächst hieß es, dass nur zwei Kinder verletzt wurden. Ein Autofahrer...