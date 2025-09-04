Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Vogtland
  • |
  • Plauen
  • |

  • Neue Friedensrichterin in Plauen: „Wir spüren schon eine zunehmende Aggressivität“

Nadine Kießling (re.) ist neue Friedensrichterin. Gabriele Weiß (li.) übt das Amt seit drei Jahren aus.
Nadine Kießling (re.) ist neue Friedensrichterin. Gabriele Weiß (li.) übt das Amt seit drei Jahren aus. Bild: Ellen Liebner
Nadine Kießling (re.) ist neue Friedensrichterin. Gabriele Weiß (li.) übt das Amt seit drei Jahren aus.
Nadine Kießling (re.) ist neue Friedensrichterin. Gabriele Weiß (li.) übt das Amt seit drei Jahren aus. Bild: Ellen Liebner
Plauen
Neue Friedensrichterin in Plauen: „Wir spüren schon eine zunehmende Aggressivität“
Redakteur
Von Swen Uhlig
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Mit Nadine Kießling hat der Stadtrat eine gelernte Rechtsanwaltsfachangestellte zur Streitschlichterin gewählt. Die Aufgabe: Zerwürfnisse aus dem Weg räumen, bevor sich Gerichte damit befassen müssen.

Die Fälle, mit denen es die beiden Friedensrichterinnen in Plauen zu tun bekommen, könnten überall in der Republik auftreten. „In der Regel sind es Nachbarschaftsstreitigkeiten“, sagt Gabriele Weiß. Die 67-jährige ehemalige Sozialarbeiterin übt die ehrenamtliche Funktion schon länger aus und nennt die Klassiker: Bäume, deren Äste...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
17:47 Uhr
2 min.
Hunderte bei Christopher Street Day in Freiberg und Zittau
Unter dem Motto "Vielfalt verteidigen! Glitzer gegen Hass!" haben rund 500 Menschen in Freiberg den zweiten Christopher Street Day der Stadt gefeiert.
Beim CSD in Freiberg feierten rund 500 Menschen. Eine Gegendemo hatte 90 Teilnehmer. Die Polizei leitete Ermittlungen wegen verfassungswidriger Kennzeichen ein. In Zittau feierten rund 460 Menschen.
05.09.2025
2 min.
„Habe einfach richtig Scheiße gebaut“: Betriebsratschef von VW Sachsen tritt zurück
Leitet seit gut zweieinhalb Jahren die Arbeitnehmervertretung bei VW Sachsen: Uwe Kunstmann.
Uwe Kunstmann legt seine Ämter bei VW Sachsen und im Werk in Zwickau nieder. In einem Brief an die Belegschaft spricht er von schweren persönlichen Fehlern. Dazu ermittelt auch die Polizei.
Jan-Dirk Franke
17:59 Uhr
2 min.
Kölner Stadion für Nordirland-Spiel noch nicht ausverkauft
Das erste Heimspiel in der WM-Qualifikation gegen Nordirland ist noch nicht ausverkauft (Archivbild).
Für das WM-Qualifikationsspiel der deutschen Nationalmannschaft gegen Nordirland in Köln sind noch Tickets erhältlich. Was Fans beim ersten Heimspiel in der WM-Saison erwartet.
05.09.2025
2 min.
Chemnitz: Wichtige Verbindung zur A 72 für eine Woche dicht
Die Kalkstraße wird wegen letzter Prüfarbeiten an der Brücke gesperrt.
Die Kalkstraße ist von Montag bis Freitag voll gesperrt. Der Grund sind Prüfungen an der Brücke des Premiumradwegs und eine Fahrbahnsanierung.
Erik Anke
02.09.2025
2 min.
Plauener Verein will neue Sporthalle betreiben
Sportforum Vogtland, im Hintergrund das Lessing-Gymnasium: Die Stadt sucht einen Betreiber.
Die Stadt Plauen hatte Mitte August die Betreibung des neuen Sportforums am Lessing-Gymnasium ausgeschrieben. Einer der größten Sportvereine Plauens hat nun seine Bewerbung angekündigt.
Swen Uhlig
29.08.2025
2 min.
Straßenneubau in Plauen: Rathaus verzichtet auf Klage
Die Turnstraße, hier die Anbindung an die Hofer Straße, war Mitte August für den Verkehr freigegeben worden.
Im Konflikt um den Neubau der Turnstraße in Plauen hat die Kommune die Baukosten allein aufbringen müssen. Der Bund wollte sich nicht beteiligen - was die Rathaus-Verantwortlichen nun akzeptieren.
Swen Uhlig
Mehr Artikel