Neue Friedensrichterin in Plauen: „Wir spüren schon eine zunehmende Aggressivität“

Plauen
Mit Nadine Kießling hat der Stadtrat eine gelernte Rechtsanwaltsfachangestellte zur Streitschlichterin gewählt. Die Aufgabe: Zerwürfnisse aus dem Weg räumen, bevor sich Gerichte damit befassen müssen.
Die Fälle, mit denen es die beiden Friedensrichterinnen in Plauen zu tun bekommen, könnten überall in der Republik auftreten. „In der Regel sind es Nachbarschaftsstreitigkeiten“, sagt Gabriele Weiß. Die 67-jährige ehemalige Sozialarbeiterin übt die ehrenamtliche Funktion schon länger aus und nennt die Klassiker: Bäume, deren Äste...
