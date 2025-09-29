Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Die Straßenleuchten und maroden Gehwege auf der B 282 in Syrau werden erneuert.
Die Straßenleuchten und maroden Gehwege auf der B 282 in Syrau werden erneuert. Bild: Simone Zeh
Plauen
Neue Gehwege und Straßenleuchten: Bauarbeiten in Syrau beginnen
Von Simone Zeh
Entlang der B 282 gibt jetzt Einschränkungen. Gleich zwei Vorhaben stehen auf dem Programm.

In Syrau rücken die Bauarbeiter an: Die Mitteldeutsche Netzgesellschaft Strom mbH (Mitnetz) plant die Neuverlegung einer Mittelspannungstrasse im Gehweg entlang der B 282 in dem Rosenbacher Ortsteil. Es werden neue Hausanschlüsse gelegt und bestehende Netzinfrastrukturen modernisiert, heißt es.
20.07.2025
2 min.
In Syrau beginnt bald Straßenbau
Der erste Teil der Paul-Seifert-Straße ab der B 282, der saniert werden soll.
Ein großes Straßenbauvorhaben steht in Syrau bevor. Der erste von mehreren Bauabschnitten beginnt gleich nach dem Höhlenfest.
Simone Zeh
29.09.2025
4 min.
Einzelhandel im Erzgebirge: Innenstadt verliert das nächste Traditionsgeschäft
Reinhart Unger und Almut Nitzsche in ihrer Buchhandlung bei Sankt Annen an der Großen Kirchgasse.
Vor vier Jahren sind Almut Nitzsche und Reinhart Unger mit ihrer Buchhandlung in Annaberg umgezogen – wegen einer Großbaustelle. Nun erleben beide ein Deja vu.
Antje Flath
29.09.2025
4 min.
„Schlag ins Gesicht“: Schoeller kündigt nach Schließung der Papierfabrik Penig Millionen-Investition in Osnabrück an
Die Papierfabrik Penig ist seit drei Monaten geschlossen. Nun wird bekannt: Schoeller investiert Millionen in den Standort Osnabrück.
Während in das Werk in Osnabrück investiert wird, bleibt die Zukunft der Papierfabrik in Penig ungewiss. Bei den Peniger Mitarbeitern sorgt das für gemischte Gefühle.
Julia Czaja
09:09 Uhr
1 min.
Stück des neuen Marktplatzes in der Alten Baumwolle wird freigegeben
Die Alte Baumwolle in Flöha wird zum Ortszentrum umgestaltet.
Ein weiterer Abschnitt des Marktplatzes in Flöha wird eröffnet. Dort trifft Geschichte auf Moderne. Was hat es mit dem Wasserlauf auf sich?
Julia Czaja
12.09.2025
3 min.
Rosenbach-Gemeinde plant Gewerbegebiet in Mehltheuer - oder wird es etwa ein Solarpark?
Ortseingang von Mehltheuer aus Oberpirk kommend.
Im Vogtland will die Gemeinde Rosenbach endlich ein eigenes Gewerbegebiet errichten. AfD-Gemeinderäte mutmaßen, dass daraus leicht ein Solarpark werden könnte. Andere gewählte Bürgervertreter wehren sich. Was genau geplant ist - und was nicht.
Simone Zeh
09:01 Uhr
2 min.
IT-System am Flughafen BER könnte bis Sonntag wieder laufen
Fluggästen wird empfohlen, online einzuchecken (Archivbild).
Seit mehr als einer Woche müssen Reisende am Hauptstadtflughafen BER wegen eines Cyberangriffs viel Geduld mitbringen. Jetzt gibt es einen Lichtblick.
