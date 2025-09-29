Neue Gehwege und Straßenleuchten: Bauarbeiten in Syrau beginnen

Plauen
Entlang der B 282 gibt jetzt Einschränkungen. Gleich zwei Vorhaben stehen auf dem Programm.
In Syrau rücken die Bauarbeiter an: Die Mitteldeutsche Netzgesellschaft Strom mbH (Mitnetz) plant die Neuverlegung einer Mittelspannungstrasse im Gehweg entlang der B 282 in dem Rosenbacher Ortsteil. Es werden neue Hausanschlüsse gelegt und bestehende Netzinfrastrukturen modernisiert, heißt es.
