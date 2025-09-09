Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Bild: Ellen Liebner
Bild: Ellen Liebner
Plauen
Neue Gesichter in der vogtländischen Kirchenlandschaft
Redakteur
Von Sabine Schott
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Neben dem Plauener Pastor Matthias Zieboll wurden jetzt auch Felix Süß und Viola Renger in der Erlöserkirche eingeführt.

Mit einem großen und feierlichen Gottesdienst in der methodistischen Erlöserkirche ist Plauens Pastor Matthias Zieboll (rechts) eingeführt worden. Es gab aber noch zwei andere neue Gesichter - das des Pastors auf Probe, Felix Süß, und der Gemeindepädagogin Viola Renger. Der Gottesdienst fand unter der Leitung des promovierten Theologen und...
