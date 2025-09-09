Neue Gesichter in der vogtländischen Kirchenlandschaft

Neben dem Plauener Pastor Matthias Zieboll wurden jetzt auch Felix Süß und Viola Renger in der Erlöserkirche eingeführt.

Mit einem großen und feierlichen Gottesdienst in der methodistischen Erlöserkirche ist Plauens Pastor Matthias Zieboll (rechts) eingeführt worden. Es gab aber noch zwei andere neue Gesichter - das des Pastors auf Probe, Felix Süß, und der Gemeindepädagogin Viola Renger. Der Gottesdienst fand unter der Leitung des promovierten Theologen und...