Neue Orgel der Plauener Lutherkirche ertönt erstmals am Pfingstsonntag

Mittlerweile ist es 15 Jahre her, dass sich die Kantorin der Lutherkirchgemeinde, Susanne Häußler, wegen des schlechten Zustandes der Orgel in der Lutherkirche an die Öffentlichkeit wandte. Das war also 2008. Aber die damals noch angestrebte Restauration der Jehmlich-Orgel kam nicht zustande. Das Bemühen um Unterstützung des Projekts war...