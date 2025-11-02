Neue Straßenbauarbeiten führen in Plauen zu Änderungen im Fahrplan der Nachtbusse

Ab nächster Woche wird auf der Breitscheidstraße gebaut. Die Nachtbusline N1 muss deshalb umgeleitet werden. Worauf sich die Fahrgäste einstellen müssen.

Auf der Breitscheidstraße in Plauen beginnen in der kommenden Woche Straßenbauarbeiten. Davon betroffen ist auch die Nachtbuslinie N1. Sie wird deshalb ab Montag, 3. November, umgeleitet. Darüber hat die Plauener Straßenbahngesellschaft berichtet.