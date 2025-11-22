Neue Super-Sporthalle im Vogtland: Freude und Ärger

Das Sportforum Vogtland ist noch mit Ausstattungen (Kletterturm, Video-Anzeigewürfel) auszurüsten. Dass vieles im 22-Millionen-Neubau alles andere als von der Stange ist, erfuhren Besucher am Samstag.

Steffen Zenner ärgert sich. Dabei blicken am Samstagvormittag viele erwartungsfroh auf Plauens Oberbürgermeister - hatten sie doch einen der 180 Plätze für die sofort ausgebuchten Führungen in der neuen Super-Sporthalle Sportforum Vogtland ergattert. Das Stadtoberhaupt ließ erst mal Dampf ab: „Wir sind dabei, die Halle schlecht zu reden.... Steffen Zenner ärgert sich. Dabei blicken am Samstagvormittag viele erwartungsfroh auf Plauens Oberbürgermeister - hatten sie doch einen der 180 Plätze für die sofort ausgebuchten Führungen in der neuen Super-Sporthalle Sportforum Vogtland ergattert. Das Stadtoberhaupt ließ erst mal Dampf ab: „Wir sind dabei, die Halle schlecht zu reden....