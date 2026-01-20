MENÜ
Eine Wildkatze in einem Gehege auf dem Gelände des Plauener Naturschutzzentrums Pfaffengut.
Eine Wildkatze in einem Gehege auf dem Gelände des Plauener Naturschutzzentrums Pfaffengut. Bild: Ellen Liebner/Archiv
Eine Wildkatze in einem Gehege auf dem Gelände des Plauener Naturschutzzentrums Pfaffengut.
Eine Wildkatze in einem Gehege auf dem Gelände des Plauener Naturschutzzentrums Pfaffengut. Bild: Ellen Liebner/Archiv
Plauen
Neue Wildkatzen-Nachweise im Vogtland
Von Silvia Kölbel
Nachdem es einige Jahre ruhig geworden war um die Wildkatze im Vogtland, gibt es jetzt wieder aktuelle Nachweise – dieses Mal von lebenden Tieren. Wo diese ein Zuhause gefunden haben und mit welchem Trick der Nachweis gelang.

Die Wildkatze kehrt in vogtländische Wälder zurück, zumindest vereinzelt. Es gibt einen neuen Nachweis aus dem Raum Elsterberg. Im Rahmen eines Monitoring-Programmes durch den BUND (Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland) konnten voriges Jahr zwei Wildkatzen nachgewiesen werden, eine weibliche und eine männliche.
