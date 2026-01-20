Neue Wildkatzen-Nachweise im Vogtland

Nachdem es einige Jahre ruhig geworden war um die Wildkatze im Vogtland, gibt es jetzt wieder aktuelle Nachweise – dieses Mal von lebenden Tieren. Wo diese ein Zuhause gefunden haben und mit welchem Trick der Nachweis gelang.

Die Wildkatze kehrt in vogtländische Wälder zurück, zumindest vereinzelt. Es gibt einen neuen Nachweis aus dem Raum Elsterberg. Im Rahmen eines Monitoring-Programmes durch den BUND (Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland) konnten voriges Jahr zwei Wildkatzen nachgewiesen werden, eine weibliche und eine männliche. Die Wildkatze kehrt in vogtländische Wälder zurück, zumindest vereinzelt. Es gibt einen neuen Nachweis aus dem Raum Elsterberg. Im Rahmen eines Monitoring-Programmes durch den BUND (Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland) konnten voriges Jahr zwei Wildkatzen nachgewiesen werden, eine weibliche und eine männliche.