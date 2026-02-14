MENÜ
  • Waschbären, Fischotter, Mufflons: Warum diese Tierarten nicht nur vogtländischen Jägern Sorgen bereiten

Waschbären haben keine natürlichen Feinde.
Waschbären haben keine natürlichen Feinde. Bild: Patrick Pleul/dpa
Kay Rotter hat als Naturschutzbeauftragter und Jagdaufseher einen guten Überblick über die Wildpopulationen im Vogtland.
Kay Rotter hat als Naturschutzbeauftragter und Jagdaufseher einen guten Überblick über die Wildpopulationen im Vogtland. Bild: Silvia Kölbel
Damwild lebt im Vogtland, wie hier in Waldkirchen, meist in Gattern, seltener in Freiheit.
Damwild lebt im Vogtland, wie hier in Waldkirchen, meist in Gattern, seltener in Freiheit. Bild: Silvia Kölbel
Mufflons – hier auf einem Feld zwischen Hermsgrün und Gansgrün. Das Foto entstand vor fünf Jahren.
Mufflons – hier auf einem Feld zwischen Hermsgrün und Gansgrün. Das Foto entstand vor fünf Jahren. Bild: Jörg Schubert
Einen Marderhund bekommt der Laie noch am häufigsten als Opfer bei Verkehrsunfällen, wie hier in Treuen, zu Gesicht.
Einen Marderhund bekommt der Laie noch am häufigsten als Opfer bei Verkehrsunfällen, wie hier in Treuen, zu Gesicht. Bild: Silvia Kölbel
Reichenbach
Waschbären, Fischotter, Mufflons: Warum diese Tierarten nicht nur vogtländischen Jägern Sorgen bereiten
Von Silvia Kölbel
Etliche Tierarten, teils neu eingewandert oder angesiedelt, teils ausgestorben und zurückgekehrt, sind im Vogtland heimisch. Welche das sind, wo sie leben und welche Probleme es teilweise mit ihnen gibt.

Mehr als ein Dutzend für das Vogtland bisher ungewöhnliche Säugetierarten, die teils erst seit kurzem hier leben, haben Jäger, Naturschutzverbände und manchmal auch Privatpersonen in den zurückliegenden Jahren und Monaten dokumentiert. Die Größe der Populationen und die Vielfalt überraschen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
