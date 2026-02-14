Waschbären, Fischotter, Mufflons: Warum diese Tierarten nicht nur vogtländischen Jägern Sorgen bereiten

Etliche Tierarten, teils neu eingewandert oder angesiedelt, teils ausgestorben und zurückgekehrt, sind im Vogtland heimisch. Welche das sind, wo sie leben und welche Probleme es teilweise mit ihnen gibt.

Mehr als ein Dutzend für das Vogtland bisher ungewöhnliche Säugetierarten, die teils erst seit kurzem hier leben, haben Jäger, Naturschutzverbände und manchmal auch Privatpersonen in den zurückliegenden Jahren und Monaten dokumentiert. Die Größe der Populationen und die Vielfalt überraschen. Mehr als ein Dutzend für das Vogtland bisher ungewöhnliche Säugetierarten, die teils erst seit kurzem hier leben, haben Jäger, Naturschutzverbände und manchmal auch Privatpersonen in den zurückliegenden Jahren und Monaten dokumentiert. Die Größe der Populationen und die Vielfalt überraschen.