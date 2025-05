Neuer OP-Trakt am Sana-Klinikum Hof jetzt vollständig in Betrieb

Sieben moderne OP-Säle, eine erweiterte Sterilisationseinheit und ein neues Einsatzgebiet für den OP-Roboter Da Vinci im Klinikum Hof. Wie profitieren Patienten davon?

Nach zweijähriger intensiver Bauphase hat das Sana-Klinikum in Plauens Partnerstadt Hof den Neubau eines modernen OP-Traktes in Betrieb genommen. Der Anbau mit Operationssälen und einer Sterilisationseinheit für Medizinprodukte stelle einen bedeutenden Schritt in der Modernisierung und Neustrukturierung des gesamten Krankenhauskomplexes dar,...