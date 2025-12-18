Hofer Sana-Klinikum nimmt Radiologie-Neubau in Betrieb: Was das für Patienten bedeutet

Das Sana-Klinikum Hof hat seine Radiologie modernisiert. Neue Geräte ermöglichen schnellere Diagnosen bei geringerer Strahlenbelastung. Bei der Behandlung von Notfällen gibt es kürzere Wege.

Das Sana-Klinikum Hof hat seine neue Radiologie eingeweiht und in Betrieb genommen. In den Neubau umgezogen ist die bisherige Abteilung für Diagnostische und Interventionelle Radiologie. Integriert in das neue Gebäude ist auch die Praxis-Radiologie von Med 360°.