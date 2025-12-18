MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Vogtland
  • |
  • Plauen
  • |

  • Hofer Sana-Klinikum nimmt Radiologie-Neubau in Betrieb: Was das für Patienten bedeutet

Einweihung der neuen Radiologie am Sana-Klinikum Hof.
Einweihung der neuen Radiologie am Sana-Klinikum Hof. Bild: Sana-Klinikum
Einweihung der neuen Radiologie am Sana-Klinikum Hof.
Einweihung der neuen Radiologie am Sana-Klinikum Hof. Bild: Sana-Klinikum
Plauen
Hofer Sana-Klinikum nimmt Radiologie-Neubau in Betrieb: Was das für Patienten bedeutet
Redakteur
Von Uwe Selbmann
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Das Sana-Klinikum Hof hat seine Radiologie modernisiert. Neue Geräte ermöglichen schnellere Diagnosen bei geringerer Strahlenbelastung. Bei der Behandlung von Notfällen gibt es kürzere Wege.

Das Sana-Klinikum Hof hat seine neue Radiologie eingeweiht und in Betrieb genommen. In den Neubau umgezogen ist die bisherige Abteilung für Diagnostische und Interventionelle Radiologie. Integriert in das neue Gebäude ist auch die Praxis-Radiologie von Med 360°.
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
12:00 Uhr
4 min.
Christmarkt: Syrische Familie bringt den Geschmack von Damaskus nach Freiberg
Christmarkt auf dem Freiberger Obermarkt: Faten Alhatar bietet syrische Spezialitäten wie Falafel und Baklava – Pistazien in Blätterteig (Bild) an.
Shawarma, Falafel und Süßigkeiten aus Damaskus: Auf dem Freiberger Christmarkt zeigt Familie Al Oulabi, wie syrische Küche im Imbiss-Format und mit Weihnachtsmusik im Hintergrund schmeckt.
Heike Hubricht
25.08.2025
4 min.
Ärztehaus im Erzgebirge verliert Chirurgie und Radiologie: Das sind die Gründe für die Schließung
Im Ärztehaus „Am Kurpark“ in Bad Schlema wird das MVZ mit der Radiologie und der Chirurgie zum 30. September geschlossen.
Ab 30. September verlieren Patienten in Bad Schlema gleich zwei wichtige Anlaufstellen. Was hinter der MVZ-Schließung steckt, was die Kassenärztliche Vereinigung sagt und welche Alternativen es gibt.
Thomas Mehlhorn
08.05.2025
2 min.
Neuer OP-Trakt am Sana-Klinikum Hof jetzt vollständig in Betrieb
Das Gelände des Sana-Klinikums Hof mit dem Neubau des OP-Traktes.
Sieben moderne OP-Säle, eine erweiterte Sterilisationseinheit und ein neues Einsatzgebiet für den OP-Roboter Da Vinci im Klinikum Hof. Wie profitieren Patienten davon?
Uwe Selbmann
17.12.2025
3 min.
„Galerie Roter Turm“: Diese Geschäfte schließen im Chemnitzer Einkaufszentrum
In dem Chemnitzer Einkaufszentrum in der Innenstadt schließt schon bald der nächste Laden.
In der Mall werden zwei weitere Läden demnächst schließen. Für eine Fläche gibt es einen Nachmieter, sagt der Centermanager. Und was bringt dem Center der „Secret Packs“-Automat?
Denise Märkisch
18:03 Uhr
5 min.
Sachen gibt’s: Wie ein Atomkraftwerk beinahe den Traum eines Limbacher Triathleten vom Ironman auf Hawaii zerstörte
Da war die Welt noch in Ordnung: Alexander Kunze nach dem Zieleinlauf in Chattanooga Da dachte er noch, er habe die Quali für Hawaii 2026 gepackt.
Alexander Kunze hat schon sehr viel erlebt – tolle wie tragische Momente. In diesem Sommer kam eine weitere ziemlich verrückte Story dazu – mit einem Happy End, das nicht ganz billig war.
Thomas Reibetanz
18:10 Uhr
1 min.
Flugzeug am Regionalflughafen in North Carolina abgestürzt
Ein Flugzeug ist an einem Regionalflughafen in North Carolina abgestürzt.
Ein Geschäftsflugzeug stürzt im US-Bundesstaat North Carolina ab. Medien berichten von mehreren Toten. Über der Landebahn ist eine dunkle Rauchwolke zu sehen.
Mehr Artikel