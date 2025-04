Neuer Regionalware-Kiosk bezieht Standort am Plauener Postplatz

Neben dem Ladengeschäft an der Bahnhofstraße soll es regionale Produkte künftig auch in einem Verkaufsmobil nahe dem Tunnel geben.

In der Nacht zu Montag hat auf dem Postplatz in Plauen ein neuer Verkaufskiosk seinen Standort bezogen. Wie die Stadtverwaltung dazu mitteilt, handelt es sich hierbei um eine Erweiterung des Regionalware-Ladens, der sich im Eckhaus Bahnhofstraße/Rädelstraße befindet. In dem Kiosk sollen über die Sommermonate Eiscreme, Softeis sowie...