Neuer Standort, größere Karte: Plauener Jungunternehmer zieht mit seinem Burger-Laden um

Gastronom Denis Mushinskiy wechselt innerhalb Plauens den Standort. Am 1. August eröffnet sein Geschäft „My Burger“ in der Innenstadt. Was sich mit dem neuen Standort ändern soll.

Während des Umzugs der Küche hat Denis Mushinskiy den Lieferdienst für sein Restaurant ausgesetzt. Und wenn es nach ihm geht, könne das auch gern so bleiben - aus mehreren Gründen. Einer davon ist: Am neuen Standort seines Burger-Ladens sollen seine Gäste einkehren und verweilen können. Zahlreiche Tische und Sitzmöbel laden jetzt dazu ein.... Während des Umzugs der Küche hat Denis Mushinskiy den Lieferdienst für sein Restaurant ausgesetzt. Und wenn es nach ihm geht, könne das auch gern so bleiben - aus mehreren Gründen. Einer davon ist: Am neuen Standort seines Burger-Ladens sollen seine Gäste einkehren und verweilen können. Zahlreiche Tische und Sitzmöbel laden jetzt dazu ein....