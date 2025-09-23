Neuer Versuch für Industriegebiet im Plauener Süden

Plauen
Nachdem ein Gericht vor drei Jahren die Pläne der Stadt Plauen im Ortsteil Oberlosa gestoppt hatte, legt die Verwaltung der Öffentlichkeit nun eine überarbeitete Fassung vor.
Im Bemühen um die Ansiedlung von Industriebetrieben im Plauener Süden markierte der 7. April 2022 eine Zäsur: An jenem Tag hatte das Sächsische Oberverwaltungsgericht den bestehenden Bebauungsplan für ungültig erklärt. Geklagt hatte damals ein Anwohner aus Oberlosa, weil sein Wohnhaus, das mit einem Gewerbebetrieb verbunden ist, in den...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.