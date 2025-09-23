Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Diese Fläche zwischen A 72 und Bundesstraße 92 soll zum Industriegebiet werden.
Bild: Igor Pastierovic
Plauen
Neuer Versuch für Industriegebiet im Plauener Süden
Redakteur
Von Swen Uhlig
Nachdem ein Gericht vor drei Jahren die Pläne der Stadt Plauen im Ortsteil Oberlosa gestoppt hatte, legt die Verwaltung der Öffentlichkeit nun eine überarbeitete Fassung vor.

Im Bemühen um die Ansiedlung von Industriebetrieben im Plauener Süden markierte der 7. April 2022 eine Zäsur: An jenem Tag hatte das Sächsische Oberverwaltungsgericht den bestehenden Bebauungsplan für ungültig erklärt. Geklagt hatte damals ein Anwohner aus Oberlosa, weil sein Wohnhaus, das mit einem Gewerbebetrieb verbunden ist, in den...
Mehr Artikel