Neues Festival, Gastro-Highlights und Kletterwald-Start: Das erwartet Besucher 2025 an der Talsperre Pöhl

Die Pöhl ist eines der beliebtesten Ausflugsziele der Region. Knapp eine halbe Million Tagesgäste zog es 2024 ans vogtländischen Meer. Die „Freie Presse“ gibt einen Überblick, was die Besucher in der neuen Saison erwartet.

Vor der Eröffnung an diesem Samstag wartete noch jede Menge Arbeit auf Joachim und Andrea Fischer. Auf der Terrasse ihres Bistros gleich an der Anlegestelle der Talsperre Pöhl lädt jetzt eine brandneue Bestuhlung ein, Platz zu nehmen. Alles ist ausgepackt und an der richtigen Stelle. Sieben Jahre betreiben die Fischers das Bistro schon. In...