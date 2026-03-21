Neues Podcast-Format im Vogtland: Exklusive Einblicke von Landrat Hennig

Plauen
Thomas Hennig startet „Landratdio“: eine Podcast-Serie über politische Arbeit und Herausforderungen. Nicht nur finanzielle Themen und das Verhältnis zu Städten und Gemeinden werden thematisiert.
Ein neues Podcast-Format startet am Sonntag, 22. März, 10 Uhr im Vogtlandkreis: Landrat Thomas Hennig (CDU) spricht künftig einmal pro Quartal im „Landratdio“, wie aus dem Landratsamt mitgeteilt wurde, über Entwicklungen und politische Herausforderungen. Die erste Ausgabe steht im Zeichen einer Zwischenbilanz. Hennig: „Mit...
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