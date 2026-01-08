MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Das Sportforum Vogtland und das benachbarte Lessing-Gymnasium laden zum Tag der offenen Tür ein.
Das Sportforum Vogtland und das benachbarte Lessing-Gymnasium laden zum Tag der offenen Tür ein. Bild: Ellen Liebner
Das Sportforum Vogtland und das benachbarte Lessing-Gymnasium laden zum Tag der offenen Tür ein.
Das Sportforum Vogtland und das benachbarte Lessing-Gymnasium laden zum Tag der offenen Tür ein. Bild: Ellen Liebner
Plauen
Neues Sportforum Vogtland in Plauen öffnet sich zur Besichtigung
Redakteur
Von Bernd Jubelt
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Am Freitag gibt es einen Tag der offenen Tür – auch am benachbarten Lessing-Gymnasium.

Das Interesse, die neue Plauener Supersporthalle zu besichtigen, ist zuletzt riesig gewesen. Plätze für Führungen waren schnell ausgebucht. Am Freitag, 9. Januar, gibt es eine weitere Gelegenheit, die neue Dreifeldhalle zu besichtigen. Laut Stadtverwaltung kann die Halle am Freitag von 15 bis 18 Uhr ohne Anmeldung besucht werden. Der Zugang...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
07.01.2026
3 min.
„Wir haben es geschafft!“ – Friseurin aus dem Erzgebirge wehrt sich erfolgreich gegen Rückforderung von Coronahilfen
Friseurin Mandy Herrmann aus Bad Schlema sollte Coronahilfen zurückzahlen. Dagegen hat sie sich nun erfolgreich gewehrt.
Seit April hat Mandy Herrmann zusammen mit anderen darum gekämpft, dass sie eine staatliche Unterstützung aus der Pandemiezeit nicht zurückzahlen müssen. Mit Erfolg. Doch dafür war Durchhaltevermögen gefragt.
Irmela Hennig
12:30 Uhr
3 min.
Weiterführende Schulen in Plauen und Umgebung: An diesen Terminen öffnen die Bildungseinrichtungen ihre Türen
Das Lessing-Gymnasium an der Jößnitzer Straße mit modernem Anbau.
Künftige Fünftklässler und ihr Eltern können die Oberschulen und Gymnasien kennenlernen. Los geht es bereits am Freitag mit dem alljährlichen Präsentieren der Einrichtungen.
Sabine Schott
16:26 Uhr
4 min.
Bauernproteste an Autobahnen gegen EU-Handelsabkommen
Landwirte befürchten unverhältnismäßige Konkurrenz durch günstige Importe aus Südamerika.
Traktoren rollen an Autobahn-Auffahrten, Paris erlebt erneut Bauern-Blockaden: Warum der Streit um das Mercosur-Abkommen nicht abebbt.
16:30 Uhr
1 min.
Burgstädter Schulen reagieren auf Unwetterwarnung
Das Burgstädter Gymnasium schickt seine Schüler wegen Glatteisgefahr ins Homeoffice.
Schnee, Regen und Eis sollen laut Wetterprognosen für schwierige Straßenverhältnisse sorgen. Das hat auch Folgen für Schüler und Unterricht.
Uwe Rechtenbach
10.11.2025
1 min.
Tag der offenen Tür im neuen Sportforum Vogtland: So kommen Interessenten an die limitierten Tickets
Das neue Sportforum Vogtland lädt zum Tag der offenen Tür ein.
Am 22. November öffnet die Stadt Plauen die neue Dreifeldsporthalle für Besucher. Es gibt Führungen und mehr. Eine Anmeldung ist notwendig.
Bernd Jubelt
07.01.2026
4 min.
Starker Strom: AC/DC-Gitarrist Angus Young ist nun im Erzgebirge zu haben
Eigentlich ist Roy Fankhänel Gitarrenbauer. Doch mit großer Leidenschaft entwirft er auch Holzkunstfiguren. In Seiffen gehen seine Entwürfe bereits in Serie.
Die Genossenschaft Seiffener Volkskunst widmet dem Gitarristen der legendären Hardrocker AC/DC eine eigene Figur. Damit wird eine neue Serie fortgesetzt. Doch wer ist der kreative Kopf dahinter?
Joseph Wenzel
Mehr Artikel