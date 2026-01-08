Neues Sportforum Vogtland in Plauen öffnet sich zur Besichtigung

Plauen
Am Freitag gibt es einen Tag der offenen Tür – auch am benachbarten Lessing-Gymnasium.
Das Interesse, die neue Plauener Supersporthalle zu besichtigen, ist zuletzt riesig gewesen. Plätze für Führungen waren schnell ausgebucht. Am Freitag, 9. Januar, gibt es eine weitere Gelegenheit, die neue Dreifeldhalle zu besichtigen. Laut Stadtverwaltung kann die Halle am Freitag von 15 bis 18 Uhr ohne Anmeldung besucht werden. Der Zugang...
