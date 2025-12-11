MENÜ
Kevin Hellfritsch (links) und SpuBC-Präsident Thomas Mahler sind stolz aufs neue Heim.
Kevin Hellfritsch (links) und SpuBC-Präsident Thomas Mahler sind stolz aufs neue Heim. Bild: Ellen Liebner
Plauen
Neues Sportlerheim am Randes des Plauener Seehausgebietes ist fertig
Redakteur
Von Sabine Schott
Ein weihnachtliches Geburtstagsgeschenk machte sich der Sport- und Ballspielclub 90 Plauen. Zum 13. Vereinsjubiläum erhielt er auf dem Helbig-Platz ein modernes Domizil. Es gibt noch eine Neuigkeit.

Das Vereinsheim des Sport- und Ballspielclubs 90 Plauen e.V. (SpuBC) auf dem Kurz-Helbig-Sportplatz ist ein echter Hingucker: In freundlichem Weiß getüncht und 132 geräumige Quadratmeter groß. „Wir sind unheimlich froh, dass es rechtzeitig zu unserem 13. Geburtstag fertiggeworden ist“, so Kevin Hellfritsch am Donnerstagvormittag, als...
