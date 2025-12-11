Neues Sportlerheim am Randes des Plauener Seehausgebietes ist fertig

Ein weihnachtliches Geburtstagsgeschenk machte sich der Sport- und Ballspielclub 90 Plauen. Zum 13. Vereinsjubiläum erhielt er auf dem Helbig-Platz ein modernes Domizil. Es gibt noch eine Neuigkeit.

Das Vereinsheim des Sport- und Ballspielclubs 90 Plauen e.V. (SpuBC) auf dem Kurz-Helbig-Sportplatz ist ein echter Hingucker: In freundlichem Weiß getüncht und 132 geräumige Quadratmeter groß. „Wir sind unheimlich froh, dass es rechtzeitig zu unserem 13. Geburtstag fertiggeworden ist“, so Kevin Hellfritsch am Donnerstagvormittag, als... Das Vereinsheim des Sport- und Ballspielclubs 90 Plauen e.V. (SpuBC) auf dem Kurz-Helbig-Sportplatz ist ein echter Hingucker: In freundlichem Weiß getüncht und 132 geräumige Quadratmeter groß. „Wir sind unheimlich froh, dass es rechtzeitig zu unserem 13. Geburtstag fertiggeworden ist“, so Kevin Hellfritsch am Donnerstagvormittag, als...