Neugestaltung des Löwel-Foyers im Plauener Theater: Pfiffige Spendenaktion sucht dringend weitere Unterstützer

Plauen
30.000 Euro sollen bis Ende August die Crowdfunding-Aktion zum Erfolg werden lassen. Noch klafft ein großes Loch.
Seit gut einem Monat sammelt der Plauener Theaterförderverein gemeinsam mit der Volksbank Vogtland-Saale-Orla Spenden für Modernisierungsarbeiten im Vogtlandtheater. Die Crowdfunding-Kampagne läuft noch bis zum 31. August. Ziel sind 30.000 Euro. Inzwischen sind bereits mehr als 16.000 Euro auf dem Spendenkonto eingegangen. 70 Spender haben das...
