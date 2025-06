Neundorfer Wasserturmfest: Wer will, kann am Sonntag bei Spaziergang in die Geschichte des Ortes eintauchen

Anlässlich des alljährlichen Stadteilfestes auf dem Warthübel bieten die Veranstalter einen Blick in die Vergangenheit des Dorfes - und zwar nicht am Samstag sondern erst am Sonntag.

Am Rande des am Wochenende auf dem Warthübel stattfindenden Wasserturmfestes bietet der Verein Die Neundorfer am Sonntag ab 9.30 Uhr einen historischen Dorf-Erklär-Spaziergang an. Das Motto der Veranstaltung lautet „Geschichte und Geschichten aus Neundorf". Der historisch interessierte Ingo Giera aus dem Ortsteil geleitet die Teilnehmer zu...