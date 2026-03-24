Neunjähriger Plauener fertigt „Vater-und-Sohn“-Paare im Kleinformat: „Am liebsten hätte ich ein Original im Garten“

Vielerorts in der Plauener Innenstadt stehen Holzfiguren, die an Erich Ohsers „Vater-und-Sohn“-Bildergeschichten erinnern. Matti Söllner findet sie spitze – und hat ein ungewöhnliches Hobby daraus entwickelt.

Wie im Krimi kamen sich Matti und seine Mutter Katja Söllner-Hoherz vor, als sie vor einigen Wochen am „Vater- und Sohn“-Paar am Plauener Albertplatz vorbeiliefen. Denn es war unvollständig. „Da sahen wir, dass das Schild fehlt“, sagt der Neunjährige. Er suchte im nahen Gebüsch und fand eine abgerissene Plakette. Sie weist auf den...