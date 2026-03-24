MENÜ
Osterabo
ZEITUNG
  • |
  • Vogtland
  • |
  • Plauen
  • |

  • Neunjähriger Plauener fertigt „Vater-und-Sohn“-Paare im Kleinformat: „Am liebsten hätte ich ein Original im Garten“

Über 40 Mini-Figuren hat Matti mit Holz, Kleber und Farbe hergestellt – hier im Jößnitzer Garten.
Über 40 Mini-Figuren hat Matti mit Holz, Kleber und Farbe hergestellt – hier im Jößnitzer Garten. Foto: Ellen Liebner
Über 40 Mini-Figuren hat Matti mit Holz, Kleber und Farbe hergestellt – hier im Jößnitzer Garten.
Über 40 Mini-Figuren hat Matti mit Holz, Kleber und Farbe hergestellt – hier im Jößnitzer Garten. Foto: Ellen Liebner
 5 Bilder
Plauen
Neunjähriger Plauener fertigt „Vater-und-Sohn“-Paare im Kleinformat: „Am liebsten hätte ich ein Original im Garten“
Redakteur
Von Sabine Schott
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Vielerorts in der Plauener Innenstadt stehen Holzfiguren, die an Erich Ohsers „Vater-und-Sohn“-Bildergeschichten erinnern. Matti Söllner findet sie spitze – und hat ein ungewöhnliches Hobby daraus entwickelt.

Wie im Krimi kamen sich Matti und seine Mutter Katja Söllner-Hoherz vor, als sie vor einigen Wochen am „Vater- und Sohn“-Paar am Plauener Albertplatz vorbeiliefen. Denn es war unvollständig. „Da sahen wir, dass das Schild fehlt“, sagt der Neunjährige. Er suchte im nahen Gebüsch und fand eine abgerissene Plakette. Sie weist auf den...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
16.01.2026
5 min.
Erst taucht er in der Weißen Elster ab, dann im Malzhaus wieder auf: So lief Wigald Bonings Besuch in Plauen
 7 Bilder
Den Badegang bei milden sieben Grad musste er nicht allein vollziehen.
Im ausverkauften Malzhaus begeisterte Wigald Boning die Plauener am Donnerstag mit humorvollen Badegeschichten. Für seinen täglichen Sprung ins kühle Nass stieg er kurz zuvor sogar in die Weiße Elster. Was er danach zu berichten hatte.
Claudia Bodenschatz
26.03.2026
2 min.
VfB Auerbach setzt vorm Pokalspiel gegen FSV Zwickau ein Ausrufezeichen
Nach dem 3:0-Erfolg gegen den SC Freital hatten Fans und Spieler des VfB Auerbach am Mittwoch gleichermaßen Spaß am Abklatschen.
Die Vogtländer haben Spitzenreiter SC Freital in der Fußball-Oberliga mit 3:0 besiegt. Nicht nur das Ergebnis war eine klare Message an den Gegner vom Sonntag. Denn die gab es auch vom Trainer.
Monty Gräßler
11:30 Uhr
3 min.
Runter vom Gas: Warum auf der B 173 jetzt auch nach dem Ortsausgang Plauen Tempo 50 gilt
Kurz nach dem Ortsausgang Plauen Richtung Neuensalz gilt jetzt Tempo 50.
Auf einem Teilstück des Autobahnzubringers hat die Plauener Stadtverwaltung die Maximalgeschwindigkeit von 100 auf 50 Kilometer pro Stunde reduziert – welchen Hintergrund hat das neue Tempolimit?
Claudia Bodenschatz
26.03.2026
2 min.
Hohe Spritpreise: Länder für "Übergewinnsteuer"
Die Verkehrsministerkonferenz will weitergehende Maßnahmen gegen den Anstieg der Spritpreise.
Der Bundestag stimmt am Donnerstag über ein Spritpreispaket ab. Die Mehrheit der Verkehrsminister will noch mehr, um der Preissteigerung entgegenzuwirken.
25.03.2026
3 min.
Erzgebirge: 25-Jährige wird Chefin in neuem Vier-Sterne-Hotel
Die künftige Hotelleiterin Melanie Walther im Empfangsbereich des Pawlow-Hotels.
Frisch von der Fachhochschule: Melanie Walther wird Direktorin im neuen Pawlow-Hotel im Wolkensteiner Ortsteil Warmbad. Wie sie den Job bekommen hat und was nun auf sie zukommt.
Georg Müller
12.02.2026
3 min.
Das ist jetzt die offizielle Chefin des Erich-Ohser-Hauses in Plauen
Sarah Kühnel leitet nun die Geschicke in der Galerie e.o.plauen.
In der Galerie e.o.plauen arbeitet Sarah Kühnel schon länger. Nun ist sie auch ganz offiziell Leiterin des Museums. Sie hat viel vor in der Kultureinrichtung.
Sabine Schott
Mehr Artikel