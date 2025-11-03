Ob Walzer, Jive oder Cha-Cha-Cha: In dieser sächsisch-bayerischen Schule lernte halb Plauen das Tanzen

In der Tanzschule „Swing“ geht es seit mehr als drei Jahrzehnten beschwingt zu. Von ganz jung bis betagt – Tanzen ist in allen Altersgruppen angesagt, vor allem zum Ende der Arbeitswoche: „Am Freitagabend platzen wir aus allen Nähten.“

Die Liebe jung halten, das ist nur ein Grund, warum Paare auch in fortgeschrittenem Alter eine Tanzschule besuchen. Sibylle und Harald Reichardt sind ein Paradebeispiel. Die Plauener tanzen seit Ende der 50er-Jahre gemeinsam durchs Leben. „Damals waren wir bei der Tanzschule Beck, die befand sich gegenüber des heutigen Pianosalons Kirst“,... Die Liebe jung halten, das ist nur ein Grund, warum Paare auch in fortgeschrittenem Alter eine Tanzschule besuchen. Sibylle und Harald Reichardt sind ein Paradebeispiel. Die Plauener tanzen seit Ende der 50er-Jahre gemeinsam durchs Leben. „Damals waren wir bei der Tanzschule Beck, die befand sich gegenüber des heutigen Pianosalons Kirst“,...