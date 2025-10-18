Oberer Bahnhof in Plauen: Münzautomat beschädigt – Täter gefasst

Das Hin und Her um die Bahnhofstoiletten und ein neu installiertes Drehkreuz nimmt kein Ende. Zuletzt wurde der Münzautomat außer Betrieb genommen. Für Passanten gibt es jedoch eine gute Nachricht.

Die Probleme mit der Toilettenanlage am Oberen Bahnhof in Plauen reißen nicht ab. Sie stehen fast sinnbildlich für den Zustand der Deutschen Bahn. Denn die bekommt, wie häufig berichtet wird, ihre Probleme nicht in den Griff. Das WC am wichtigsten Plauener Zughalt ist eins davon. Aber diesmal ist der Konzern ausnahmsweise unschuldig.