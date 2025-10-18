Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Die Toiletten am Oberen Bahnhof in Plauen sind derzeit kostenlos nutzbar.
Die Toiletten am Oberen Bahnhof in Plauen sind derzeit kostenlos nutzbar. Bild: Ellen Liebner
Die Toiletten am Oberen Bahnhof in Plauen sind derzeit kostenlos nutzbar.
Die Toiletten am Oberen Bahnhof in Plauen sind derzeit kostenlos nutzbar. Bild: Ellen Liebner
Plauen
Oberer Bahnhof in Plauen: Münzautomat beschädigt – Täter gefasst
Redakteur
Von Jonas Patzwaldt
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Das Hin und Her um die Bahnhofstoiletten und ein neu installiertes Drehkreuz nimmt kein Ende. Zuletzt wurde der Münzautomat außer Betrieb genommen. Für Passanten gibt es jedoch eine gute Nachricht.

Die Probleme mit der Toilettenanlage am Oberen Bahnhof in Plauen reißen nicht ab. Sie stehen fast sinnbildlich für den Zustand der Deutschen Bahn. Denn die bekommt, wie häufig berichtet wird, ihre Probleme nicht in den Griff. Das WC am wichtigsten Plauener Zughalt ist eins davon. Aber diesmal ist der Konzern ausnahmsweise unschuldig.
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
19.10.2025
5 min.
Gaza-Waffenruhe übersteht erste schwere Krise
Seit dem 10. Oktober ist die Waffenruhe zwischen Israel und der Hamas im Gazastreifen in Kraft. (Archivbild)
Israel greift im Gazastreifen an, nachdem es der Hamas vorgeworfen hatte, seine Streitkräfte attackiert zu haben. Beide Seiten sehen sich aber weiter an die Waffenruhe gebunden.
Sara Lemel, dpa
20.10.2025
2 min.
Kauã Santos im Fokus: Frankfurt hat ein Torwart-Thema
Sah bei Freiburgs 2:2 am Sonntag nicht gut aus: Frankfurt-Keeper Kauã Santos.
Eintracht-Schlussmann Kauã Santos macht eine schwierige Zeit durch. Auch in Freiburg hängt er bei einem Gegentor mit drin. Noch schützen ihn die Bosse. Am Mittwoch kommt Liverpool.
20.10.2025
2 min.
Neuer Anlauf für Franken-Sachsen-Magistrale: Hofer Oberbürgermeisterin zu Gesprächen in Berlin
Die Franken-Sachsen-Magistrale von Nürnberg nach Dresden ist im bayerischen Abschnitt immer noch nicht elektrifiziert.
Pendler aus dem Vogtland hoffen, dass die Bahnstrecke nach Nürnberg bald duchgängig elektrifiziert ist, um schneller am Ziel zu sein. Doch das kann noch dauern. Was Vogtland-Landrat Thomas Hennig sagt.
Sabine Schott
19.10.2025
3 min.
Erzgebirgs-Fleischerei überrascht Chemnitzer mit Wurst-Adventskalender
Angelika Will mit dem Wurst-Adventskalender der Fleischerei Nagy in Amtsberg.
Mit Pfeffersalami und Rinderknacker ist dieser Adventskalender eine Spezialität für die Fleischesser der Region. Wie es zu dem kuriosen Produkt kam und wie man es rechtzeitig bekommt.
Erik Anke
30.07.2025
2 min.
„Es ist eine Schande“: Warum das WC im Oberen Bahnhof in Plauen wohl nie dauerhaft benutzbar sein wird
Das Drehkreuz am oberen Bahnhof ist immer wieder defekt.
Pendler und Bahnreisende bekommen das Gefühl, dass die Toilettenanlage häufiger unbenutzbar als benutzbar ist. Was dahinter steckt und warum die Deutsche Bahn keine Lösung verspricht.
Jonas Patzwaldt
31.07.2025
1 min.
Fahrgastverband kritisiert WC-Zugang am oberen Bahnhof in Plauen scharf
Oft defekt: Die Toiletten am Oberen Bahnhof in Plauen
Die Anlage akzeptiert nur 50-Cent-Münzen, was zu wiederholten Ausfällen führt. Welche Lösung der Verband fordert.
Jonas Patzwaldt
Mehr Artikel