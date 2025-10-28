Öffnungszeiten, Eintrittspreise, Events: Alle wichtigen Infos zur Plauener Eisbahn auf einen Blick

Am 24. November, ein Tag vor der Eröffnung des Plauener Weihnachtsmarktes, beginnt auf dem Topfmarkt die zweite Eislaufsaison. Mit neuen Ideen steht der VFC Plauen als Betreiber in den Startlöchern.

Vier Wochen müssen sich die Eislauffans in Plauen noch gedulden. Dann können sie wie im vergangenen Jahr wieder auf dem Topfmarkt, zwischen Malzhaus und Johanniskirche, ihre Runden drehen. Nach der Premiere im Vorjahr möchte der VFC Plauen als Betreiber und Eislauf-Partner der Stadt diesmal noch eins draufsetzen. Und das geht bereits bei den...