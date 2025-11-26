Örtlich überfrierende Nässe am Morgen im vogtländischen Berufsverkehr: So ist die Lage

Plauen
Nebel, Sprühregen oder Schnee sorgen am Mittwochmorgen für erschwerte Verkehrsbedingungen im Vogtland.
Besondere Aufmerksamkeit braucht es am Mittwochmorgen beim Berufsverkehr im Vogtland. Temperaturen um den Gefrierpunkt mit Sprühregen beziehungsweise Schneefall sorgen zum Teil für überfrierende Nässe auf den Straßen und Fußwegen. Darüber hinaus gibt es stellenweise dichten Nebel. Davon betroffen sind unter anderem Bereiche der Autobahn 72...
