Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Vogtland
  • |
  • Plauen
  • |

  • Örtlich überfrierende Nässe am Morgen im vogtländischen Berufsverkehr: So ist die Lage

Die Polizei registrierte trotz überfrierender Nässe im Vogtland bislang keine größeren Unfälle.
Die Polizei registrierte trotz überfrierender Nässe im Vogtland bislang keine größeren Unfälle. Bild: Symbolfoto: Heiko Küverling - stock.adobe.com
Die Polizei registrierte trotz überfrierender Nässe im Vogtland bislang keine größeren Unfälle.
Die Polizei registrierte trotz überfrierender Nässe im Vogtland bislang keine größeren Unfälle. Bild: Symbolfoto: Heiko Küverling - stock.adobe.com
Plauen
Örtlich überfrierende Nässe am Morgen im vogtländischen Berufsverkehr: So ist die Lage
Redakteur
Von Bernd Jubelt
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Nebel, Sprühregen oder Schnee sorgen am Mittwochmorgen für erschwerte Verkehrsbedingungen im Vogtland.

Besondere Aufmerksamkeit braucht es am Mittwochmorgen beim Berufsverkehr im Vogtland. Temperaturen um den Gefrierpunkt mit Sprühregen beziehungsweise Schneefall sorgen zum Teil für überfrierende Nässe auf den Straßen und Fußwegen. Darüber hinaus gibt es stellenweise dichten Nebel. Davon betroffen sind unter anderem Bereiche der Autobahn 72...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
08:38 Uhr
1 min.
Junge Kegler aus dem Erzgebirge bleiben beim Tabellenführer chancenlos
Die Nachwuchskegler aus dem Erzgebirge blieben zuletzt unter ihren Möglichkeiten.
Die U 19 des SV Saxonia Bernsbach verlor in der Verbandsliga bei Fortuna Leipzig. Nur die U 14 der SG Grünhain/Lößnitz durfte jubeln.
Stefan Werth
25.11.2025
2 min.
Verwüstete Natur im Vogtland: Staatsanwaltschaft eingeschaltet – für den Verursacher wird‘s teuer
Blick in die Lengenfelder Plohnbachaue. Ein Sumpf-Biotop wurde vollständig zerstört.
Die Zerstörungen in einem Landschaftsschutzgebiet haben für den Verursacher unangenehme Konsequenzen – die Behörden sprechen von einer Umweltstraftat, die Stadt will Einsicht in Protokolle.
Gerd Möckel
18.11.2025
2 min.
Einzug des Winters sorgt im Vogtland für glatte Straßen und schweren Unfall
Bereits am frühen Montagabend war ein 58-Jähriger bei starkem Schneefall auf der B 92 bei Oberlosa verunglückt.
Am Montagnachmittag hatte im Bergland Schneefall eingesetzt. Später schneite es auch in tieferen Lagen. Über Nacht gab es dann verbreitet Straßenglätte. Eine Unfallbilanz.
Bernd Jubelt
13:02 Uhr
2 min.
Kein Verkehrschaos trotz Schneefalls und Regens in Sachsen
Trotz Glätte bleibt ein Verkehrschaos in Sachsen bislang aus. (Archivbild)
Schnee und Glätte auf den Straßen - doch große Verkehrsprobleme auf den Autobahnen in Sachsen bleiben bisher aus. Dennoch warnt der Verkehrsdienst weiterhin vor der Glätte.
Von Cristina Zehrfeld
2 min.
24.11.2025
2 min.
Kommentar zum Stausee-Radweg: Schildbürgertum
Meinung
Redakteur
Von Waldenburg über Callenberg bis Reichenbach ist der Radweg bereits gebaut.
Auf sicheren Radwegen vom Stausee Oberwald bis zum Schloss Waldenburg: Auf einem Großteil der Strecke ist das bereits Realität. Doch reicht das?
Cristina Zehrfeld
08:47 Uhr
1 min.
Viele Glätteunfälle in Oberlausitz und Erzgebirge
Vor allem der Osten Sachsen war am Morgen von der Glätte betroffen. (Archivbild)
Lkw bleiben liegen, Straßen werden wegen Unfällen gesperrt: In Teilen Sachsens bringt Glätte am Morgen den Verkehr ins Stocken.
Mehr Artikel