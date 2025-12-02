„Offen bleiben für Neues“: Warum eine Plauener Apotheke ihren Kunden jetzt Medikamente aus dem Abholschrank anbietet

Plauen
Im Internet kann man sich Medikamente rund um die Uhr bestellen. Allerdings meist ohne Beratung - und am Ende verpasst man doch das Paket. Die Plauener Südapotheke geht jetzt einen anderen Weg.
„Offen bleiben für Neues“: das ist Ramona Schmidts Prinzip. Seit 120 Jahren besteht ihre Südapotheke in Plauen bereits, zehn Jahre davon hat sie selbst geprägt – und Stehenbleiben ist keine Option, sagt sie selbst.
