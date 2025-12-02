Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
  • „Offen bleiben für Neues“: Warum eine Plauener Apotheke ihren Kunden jetzt Medikamente aus dem Abholschrank anbietet

Klappe auf, Medikament entnehmen: Kunde Lukas Fläming zeigt, wie das 24-Stunden-Abholfach an der Südapotheke in Plauen funktioniert.
Klappe auf, Medikament entnehmen: Kunde Lukas Fläming zeigt, wie das 24-Stunden-Abholfach an der Südapotheke in Plauen funktioniert. Bild: Ellen Liebner
Mit ihrem Team feiert Ramona Schmidt (3. von links) in dieser Woche ihr Jubiläum.
Mit ihrem Team feiert Ramona Schmidt (3. von links) in dieser Woche ihr Jubiläum. Bild: Ellen Liebner
Apothekerin aus Leidenschaft: Seit zehn Jahren führt Ramona Schmidt die Südapotheke.
Apothekerin aus Leidenschaft: Seit zehn Jahren führt Ramona Schmidt die Südapotheke. Bild: Ellen Liebner
Plauen
„Offen bleiben für Neues“: Warum eine Plauener Apotheke ihren Kunden jetzt Medikamente aus dem Abholschrank anbietet
Redakteur
Von Claudia Bodenschatz
Im Internet kann man sich Medikamente rund um die Uhr bestellen. Allerdings meist ohne Beratung - und am Ende verpasst man doch das Paket. Die Plauener Südapotheke geht jetzt einen anderen Weg.

„Offen bleiben für Neues“: das ist Ramona Schmidts Prinzip. Seit 120 Jahren besteht ihre Südapotheke in Plauen bereits, zehn Jahre davon hat sie selbst geprägt – und Stehenbleiben ist keine Option, sagt sie selbst.
