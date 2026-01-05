MENÜ
  • Rezeptfreie Medikamente gibt’s jetzt auch in der Drogerie – vogtländische Apotheker kritisieren: „Hier wird mit unterschiedlich langen Messern gekämpft“

Medikamente auf Lager: Seit Dezember vertreibt die Drogeriemarktkette dm apothekenpflichtige Medikamente.
Gute Beratung ist das A und O, ist die Plauener Apothekerin Ramona Schmidt überzeugt.
Apothekerin Anja Wickert ist überzeugt: Wer schnell Medizin braucht, geht in die Apotheke vor Ort.
Medikamente auf Lager: Seit Dezember vertreibt die Drogeriemarktkette dm apothekenpflichtige Medikamente.
Gute Beratung ist das A und O, ist die Plauener Apothekerin Ramona Schmidt überzeugt.
Apothekerin Anja Wickert ist überzeugt: Wer schnell Medizin braucht, geht in die Apotheke vor Ort.
Plauen
Rezeptfreie Medikamente gibt’s jetzt auch in der Drogerie – vogtländische Apotheker kritisieren: „Hier wird mit unterschiedlich langen Messern gekämpft“
Redakteur
Von Claudia Bodenschatz
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Die Drogeriemarktkette dm hat eine Versand-Apotheke an den Start gebracht. Wie vogtländische Pharmazeuten den Schritt bewerten.

Um die Probleme ihrer Kunden einzukreisen, hilft nur ein Gespräch, sagt die Apothekerin Ramona Schmidt. Ein simples Beispiel: In ihrer Südapotheke in der Plauener Ostvorstadt habe ein Kunde sie jüngst um ein Präparat gegen Fußpilz gebeten. „Durch ein paar Nachfragen stellte sich heraus, dass er ein ganz anderes Leiden hatte“, sagt...
