Rezeptfreie Medikamente gibt’s jetzt auch in der Drogerie – vogtländische Apotheker kritisieren: „Hier wird mit unterschiedlich langen Messern gekämpft“

Plauen
Die Drogeriemarktkette dm hat eine Versand-Apotheke an den Start gebracht. Wie vogtländische Pharmazeuten den Schritt bewerten.
Um die Probleme ihrer Kunden einzukreisen, hilft nur ein Gespräch, sagt die Apothekerin Ramona Schmidt. Ein simples Beispiel: In ihrer Südapotheke in der Plauener Ostvorstadt habe ein Kunde sie jüngst um ein Präparat gegen Fußpilz gebeten. „Durch ein paar Nachfragen stellte sich heraus, dass er ein ganz anderes Leiden hatte“, sagt...
