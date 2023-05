Orgelsommer in der Johanniskirche

Plauen.

Der evangelisch-lutherische Kirchgemeindebund Plauen setzt die Tradition des Plauener Orgelsommers fort. Ab Donnerstag wird bis in den Herbst hinein unter dem Motto "Fünf nach Zwölf" wieder zu 19 Mittagsmusiken eingeladen. Immer donnerstags nach dem Mittagsgeläut gibt es um 12.05 Uhr für eine knappe halbe Stunde in der Johanniskirche ein Konzert. Den Anfang machen am Donnerstag Matthias Krüger (Trompete) und Heiko Brosig (Orgel). Der Eintritt ist frei. Am Ausgang wird um Spenden gebeten. (bju)