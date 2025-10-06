Ortsdurchfahrt Weischlitz ab Mittwoch gesperrt: Vogtlandkreis plant mit Mega-Umleitung über Plauen

Plauen
Um von der einen Seite der Weißen Elster zur anderen zu kommen, werden Autofahrer bis zu einer halben Stunde mehr Zeit einplanen müssen.
Die Taltitzer Straße in der Ortsdurchfahrt Weischlitz wird ab Mittwoch voll gesperrt. Betroffen ist der Bereich zwischen Rudolf-Breitscheid-Straße und Uferstraße. Damit kann die Weiße Elster in Weischlitz nicht mehr vom Verkehr überquert werden.
