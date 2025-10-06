Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
  Ortsdurchfahrt Weischlitz ab Mittwoch gesperrt: Vogtlandkreis plant mit Mega-Umleitung über Plauen

Autofahrer aufgepasst: Weischlitz muss bald weiträumig umfahren werden.
Autofahrer aufgepasst: Weischlitz muss bald weiträumig umfahren werden.
Plauen
Ortsdurchfahrt Weischlitz ab Mittwoch gesperrt: Vogtlandkreis plant mit Mega-Umleitung über Plauen
Redakteur
Von Jonas Patzwaldt
Um von der einen Seite der Weißen Elster zur anderen zu kommen, werden Autofahrer bis zu einer halben Stunde mehr Zeit einplanen müssen.

Die Taltitzer Straße in der Ortsdurchfahrt Weischlitz wird ab Mittwoch voll gesperrt. Betroffen ist der Bereich zwischen Rudolf-Breitscheid-Straße und Uferstraße. Damit kann die Weiße Elster in Weischlitz nicht mehr vom Verkehr überquert werden.
