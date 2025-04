Ostervolksfest startet am Samstag in Plauen: Auf diese Highlights dürfen sich Besucher freuen

An der Festhalle ist bis Ostermontag Rummel angesagt. Was im Vorfeld alles für das Gelingen bedacht werden musste, damit alle Fahrgeschäfte und Imbissbuden pünktlich startklar sind.

Für die nächsten Tage hat sich der Parkplatz an der Festhalle in Plauen wieder in ein Festgelände verwandelt. Ab Samstag findet dort das traditionelle Ostervolksfest statt. Insgesamt vier große und zwei kleine Fahrgeschäfte sowie Imbissbuden und kulinarische Stände zum Verzehr von herzhaften bis süßen Leckereien sind aufgebaut. Für die...