Papiertonne in Plauen steht in Flammen

Der Behälter stand an der Schulstraße. Die Feuerwehr und Polizei eilten zum Ort des Geschehens.

Der Brand eines Papiercontainers hat am Sonntag, 28. Dezember an der Schulstraße im Plauener Ortsteil Neundorf einen Schaden in Höhe von etwa 500 Euro verursacht. Das teilte die Polizei mit. Feuerwehr und Polizei waren kurz vor 18 Uhr alarmiert worden. Nach ersten Erkenntnissen wurde die Tonne entweder fahrlässig oder vorsätzlich beschädigt....