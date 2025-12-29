MENÜ
Feuerwehrleute löschten einen brennenden Papiercontainer im Ortsteil Neundorf.
Feuerwehrleute löschten einen brennenden Papiercontainer im Ortsteil Neundorf. Bild: Symbolbild: Rolf Vennenbernd/dpa
Feuerwehrleute löschten einen brennenden Papiercontainer im Ortsteil Neundorf.
Bild: Symbolbild: Rolf Vennenbernd/dpa
Plauen
Papiertonne in Plauen steht in Flammen
Redakteur
Von Lutz Kirchner
Der Behälter stand an der Schulstraße. Die Feuerwehr und Polizei eilten zum Ort des Geschehens.

Der Brand eines Papiercontainers hat am Sonntag, 28. Dezember an der Schulstraße im Plauener Ortsteil Neundorf einen Schaden in Höhe von etwa 500 Euro verursacht. Das teilte die Polizei mit. Feuerwehr und Polizei waren kurz vor 18 Uhr alarmiert worden. Nach ersten Erkenntnissen wurde die Tonne entweder fahrlässig oder vorsätzlich beschädigt....
