Partygäste feiern wilde Retro-Sause: Narren im Vogtland reisen in die achtziger und neunziger Jahre

Plauen
Tamagotchis und Techno-Queens eroberten die Tanzfläche, als der Wema Karneval Club in Plauen mit seinem bunten Retro-Programm die Zeit zurückdrehte.
„Wefa helau!“ In seiner 64. Saison ist der Wemaer Karneval Club (WKC) am Samstag auf Sendung gegangen. Im Programm räumten die Narren im Haus Vogtland die 80er und 90er Jahre ab. Darauf hatten sich auch die Partygäste eingestellt. Sie tanzten als Tamagotchis, Techno-Queens, im Aerobic-Look mit Leggins, Stulpen und in schrillen...
