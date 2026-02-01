MENÜ
  • Partygäste feiern wilde Retro-Sause: Narren im Vogtland reisen in die achtziger und neunziger Jahre

Ein vom WKC inszenierter Banküberfall in Rosis Sperrbezirk sorgte für heftige Turbulenzen an er Bühnenkante.
Ein vom WKC inszenierter Banküberfall in Rosis Sperrbezirk sorgte für heftige Turbulenzen an er Bühnenkante. Bild: Thomas Voigt
Vor dem Programm-Finale tobte die Polonaise durch den Saal.
Vor dem Programm-Finale tobte die Polonaise durch den Saal. Bild: Thomas Voigt Foto:
Neben Jogginganzügen und allerlei schrillen Klamotten wurden auch die Tamagotchis aus den Neunzigern wieder sehr lebendig.
Neben Jogginganzügen und allerlei schrillen Klamotten wurden auch die Tamagotchis aus den Neunzigern wieder sehr lebendig. Bild: Thomas Voigt
Plauen
Partygäste feiern wilde Retro-Sause: Narren im Vogtland reisen in die achtziger und neunziger Jahre
Von Thomas Voigt
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Tamagotchis und Techno-Queens eroberten die Tanzfläche, als der Wema Karneval Club in Plauen mit seinem bunten Retro-Programm die Zeit zurückdrehte.

„Wefa helau!“ In seiner 64. Saison ist der Wemaer Karneval Club (WKC) am Samstag auf Sendung gegangen. Im Programm räumten die Narren im Haus Vogtland die 80er und 90er Jahre ab. Darauf hatten sich auch die Partygäste eingestellt. Sie tanzten als Tamagotchis, Techno-Queens, im Aerobic-Look mit Leggins, Stulpen und in schrillen...
