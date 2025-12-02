Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Wolfgang Rudloff präsentiert zum Jahresende Winterbilder.
Wolfgang Rudloff präsentiert zum Jahresende Winterbilder. Bild: Ellen Liebner/Archiv
Wolfgang Rudloff präsentiert zum Jahresende Winterbilder.
Wolfgang Rudloff präsentiert zum Jahresende Winterbilder. Bild: Ellen Liebner/Archiv
Plauen
Passend zum Jahresausklang: Schneebilder im Plauener Malzhaus
Redakteur
Von Lutz Kirchner
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

In seiner Vortragsreihe „Kunstbetrachtungen“ widmet sich Wolfgang Rudloff dem Reiz der Kälte aus Sicht der Malerei. Was das mit dem Vogtland zu tun hat.

Die letzte Kunstbetrachtung des Jahres von Wolfgang Rudloff im Plauener Kulturzentrum Malzhaus findet am Donnerstag, 4. Dezember, statt. Die Veranstaltung beginnt 17 Uhr und ist verbunden mit einer Weihnachtsfeier, wurde mitgeteilt. Das Thema des Abends: Schneebilder. Werke von Brueghel, de Momper, Friedrich, Lancret und Monet werden präsentiert....
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
03.12.2025
8 min.
Trencin und seine Burg sind noch ein Geheimtipp
Blick auf die Mariensäule aus dem Jahr 1712 mit der mittelalterlichen Burganlage im Hintergrund.
Was verbindet eine alte Festung, Street-Art, vegane Küche und Café-Kultur? Trencin in der Slowakei. Die Stadt überrascht mit Geschichte, Kunst und sprüht vor Ideen für das Kulturhauptstadtjahr 2026.
Michael Heitmann, dpa
15:30 Uhr
1 min.
Coca-Cola-Truck: Mit soviel Vorsprung hängt Freiberg die West-Städte ab
Update
Ein Coca-Cola-Truck im Dezember 2023 in der Nähe von München.
Eine von zehn Bewerber-Städten liegt im Osten und die hat gewonnen: Der Coca-Cola-Truck kommt nach Freiberg.
Cornelia Schönberg
28.11.2025
4 min.
Schmankerl für Kunstliebhaber zum Jahresende: Plauener Malzhaus zeigte große Grafik-Schau
Andreas Rudloff hat die Grafik-Schau auf die Beine gestellt, Galeristin Steffi Müller-Klug unterstützte ihn.
Drucke, Grafiken und Radierungen von acht Künstlern sind ab Samstag in der Galerie des Malzhauses zu sehen. Darunter auch Werke eines Biennale-Preisträgers.
Peter Albrecht
03.12.2025
2 min.
Feuchttücher besser dosieren dank Gummiband
Mehr als man braucht: Wie lassen sich Feuchttücher besser dosieren?
Lifehacks im Netz versprechen für fast jedes Problem eine simple Lösung. Ob dieser Tipp hält, was er verspricht, testen wir mit unserem Hack-Check.
05.11.2025
1 min.
Vortrag in Plauen über Stuttgarter Staatsgalerie
Kunstkenner Wolfgang Rudloff lädt zum nächsten Vortrag.
Wolfgang Rudloff setzt die Reihe „Kunstbetrachtungen“ im Malzhaus fort. Diesmal geht es um ein bedeutendes Museum in Baden-Württemberg.
unserer Redaktion
02.12.2025
4 min.
„Günther Jauch macht keine Notdienste“: Warum eine Apotheke im Vogtland jetzt schließt
Nach 33 Jahren endet die Ära Bären-Apotheke: Andreas und Anne Babette Herzog schließen die Apotheke am 17. Dezember. Die letzten Jahre waren wirtschaftlich nicht einfach.
Kunden können es kaum fassen. Zum 17. Dezember schließt die Bären-Apotheke in Auerbach. Das Inhaber-Paar geht in Ruhestand. Aber die Gründe für die Schließung sind ernstere.
Cornelia Henze
Mehr Artikel