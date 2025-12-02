Passend zum Jahresausklang: Schneebilder im Plauener Malzhaus

Plauen
In seiner Vortragsreihe „Kunstbetrachtungen“ widmet sich Wolfgang Rudloff dem Reiz der Kälte aus Sicht der Malerei. Was das mit dem Vogtland zu tun hat.
Die letzte Kunstbetrachtung des Jahres von Wolfgang Rudloff im Plauener Kulturzentrum Malzhaus findet am Donnerstag, 4. Dezember, statt. Die Veranstaltung beginnt 17 Uhr und ist verbunden mit einer Weihnachtsfeier, wurde mitgeteilt. Das Thema des Abends: Schneebilder. Werke von Brueghel, de Momper, Friedrich, Lancret und Monet werden präsentiert....
