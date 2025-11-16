Pausa-Mühltroff will Straßenlampen auf LED umrüsten

Eine Ersparnis durch die Umrüstung auf LED bei den Straßenlampen hat die Stadt Pausa-Mühltroff bereits erreicht. Dabei soll es nicht bleiben.

Die Stadt Pausa-Mühltroff will die Straßenbeleuchtung in den Ortsteilen nach und nach umstellen auf LED. Das hat Bürgermeister Michael Pohl (CDU) angekündigt. Zur jüngsten Stadtratssitzung stellte er konkrete Zahlen vor. „845 Leuchtpunkte haben wir, davon 249 LED", sagte Pohl. Es seien noch 596 Lampen nachzurüsten. Die Strom-Ersparnis...