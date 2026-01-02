Pausaer Kalender erinnert an drei Jubiläen

Mit zwölf Bildern erinnert ein Kalender für 2026 an drei Jubiläen der Kirchgemeinde Pausa. Was sich Mit-Initiator Thomas Weigelt dazu über das neue Jahr hinaus ausgedacht hat.

Drei Jubiläen wurden im vorigen Jahr in Pausa zusammen an einem Festwochenende ganz groß gefeiert. Es geht um 200 Jahre St. Michaeliskirche, 30 Jahre Evangelische Spielgemeinde und 100 Jahre Posaunenchor. Grund genug für die Pausaer Kirchgemeinde, mit einem Kalender 2026 daran zu erinnern.