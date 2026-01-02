MENÜ
Birgit Hupfer und Thomas Weigelt zeigen den Kalender. Bild: Simone Zeh
Birgit Hupfer und Thomas Weigelt zeigen den Kalender. Bild: Simone Zeh
Plauen
Pausaer Kalender erinnert an drei Jubiläen
Von Simone Zeh
Mit zwölf Bildern erinnert ein Kalender für 2026 an drei Jubiläen der Kirchgemeinde Pausa. Was sich Mit-Initiator Thomas Weigelt dazu über das neue Jahr hinaus ausgedacht hat.

Drei Jubiläen wurden im vorigen Jahr in Pausa zusammen an einem Festwochenende ganz groß gefeiert. Es geht um 200 Jahre St. Michaeliskirche, 30 Jahre Evangelische Spielgemeinde und 100 Jahre Posaunenchor. Grund genug für die Pausaer Kirchgemeinde, mit einem Kalender 2026 daran zu erinnern.
