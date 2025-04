Penny-Neubau in Plauen nimmt weitere Hürde

Die Stadt Plauen wird mehrere Grundstücke veräußern, die die Eigentümer für die Errichtung eines größeren Einkaufsmarktes benötigen.

Planer und Investoren des Penny-Markt-Neubaus in der Plauener Südvorstadt sind einen Schritt weiter. Der Stadtrat hat in seiner jüngsten Sitzung dem Verkauf von Grundstücken an der Oelsnitzer Straße im Inneren der Wendeschleife zugestimmt. Die Investoren benötigen die Fläche, um dort einen Parkplatz für den Einkaufsmarkt anlegen zu können....