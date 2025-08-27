Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Vogtland
  • |
  • Plauen
  • |

  • Perfide Masche: Telefonbetrüger prellen Seniorin aus Plauen um hohe Geldsumme

Telefonbetrüger haben in Plauen mit einer neuen Masche Geld erbeutet.
Telefonbetrüger haben in Plauen mit einer neuen Masche Geld erbeutet. Bild: Symbolfoto: Julian Stratenschulte/dpa
Telefonbetrüger haben in Plauen mit einer neuen Masche Geld erbeutet.
Telefonbetrüger haben in Plauen mit einer neuen Masche Geld erbeutet. Bild: Symbolfoto: Julian Stratenschulte/dpa
Plauen
Perfide Masche: Telefonbetrüger prellen Seniorin aus Plauen um hohe Geldsumme
Von FP
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Mit einer neuen Masche haben Betrüger in Plauen eine beträchtliche Geldsumme erbeutet. Die Polizei rät zur Wachsamkeit.

Perfide Masche: Am Dienstagvormittag rief ein Unbekannter bei einer Seniorin aus Plauen an und gab sich als Arzt des Klinikums aus. Laut Polizei habe er der älteren Dame vorgegaukelt, dass ihre Tochter in der Klinik liege und an Darmkrebs erkrankt sei. Sie benötige ein Medikament, das nur in der Schweiz zu bekommen wäre. Dafür wäre eine...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
11.07.2025
1 min.
Seniorin in Augustusburg wird Opfer von Schockanrufern
Schockanrufer (Symbolbild) haben in Augustusburg mehrere zehntausend Euro erbeutet.
Die ältere Dame händigte den Betrügern Bargeld und Schmuck im Wert von mehreren zehntausend Euro aus. Kein Einzelfall.
FP
29.08.2025
6 min.
Wetterfestes Haus - Tipps für die Sanierung
Haben Häuser einen Keller, sollte das Untergeschoss besonders in hochwassergefährdeten Gebieten aus wasserdichtem Beton bestehen sowie gut abgedichtet sein.
Starkregen, Stürme, Hitze: Solche Wetterereignisse nehmen in Zeiten des Klimawandels zu. Wie können Eigentümer vorgehen, die ihr Haus nachträglich aufrüsten wollen? Darauf kommt es bei der Planung an.
Katja Fischer, dpa
28.08.2025
4 min.
Traditionsbetrieb in Not: Fleischerei Kempe im Erzgebirge stellt Insolvenzantrag
Gabriele und Volker Straßberger führen den Familienbetrieb in vierter Generation.
Die Fleischerei ist seit 136 Jahren am Markt tätig. Jetzt kämpft der Betrieb um die Existenz. Geschäftsführer Volker Straßberger spricht offen darüber, was den Betrieb in die Bredouille gebracht hat.
Thomas Wittig
29.08.2025
2 min.
Caterpillar: Trump-Zölle kosten bis zu 1,8 Milliarden Dollar
Caterpillar ist für seine gelben Bagger und Planierraupen bekannt. (Archivbild)
Dass Donald Trumps Importzölle den Baumaschinen-Konzern viel Geld kosten werden, wusste man bei Caterpillar bereits. Doch jetzt fällt die Prognose des Branchenriesen noch ernüchternder aus.
13.08.2025
1 min.
Achtung Telefonbetrüger: Freiberger Senior um mehrere hundert Euro gebracht
Telefonbetrüger (Symbolbild) haben in Freiberg einem Senior mehrere hundert Euro abgenommen.
Angeblich soll der Rentner einen Lottogewinn über 38.000 Euro gemacht haben. Am Ende wurde ihm Geld aus der Tasche gezogen. Die Polizei warnt vor der Masche.
FP
26.08.2025
2 min.
Erzgebirgskrimi: Folge 13 läuft am Samstag im ZDF - Wie es danach weitergeht
Beim Drehstart in Annaberg-Buchholz nahm sich Teresa Weißbach kurz Zeit für ein Foto.
Mittlerweile sind 15 Folgen der beliebten ZDF-Reihe abgedreht. Fans müssen nur noch wenige Tage auf Teil 13 „Über die Grenze“ warten.
Katrin Kablau
Mehr Artikel