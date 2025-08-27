Perfide Masche: Telefonbetrüger prellen Seniorin aus Plauen um hohe Geldsumme

Mit einer neuen Masche haben Betrüger in Plauen eine beträchtliche Geldsumme erbeutet. Die Polizei rät zur Wachsamkeit.

Perfide Masche: Am Dienstagvormittag rief ein Unbekannter bei einer Seniorin aus Plauen an und gab sich als Arzt des Klinikums aus. Laut Polizei habe er der älteren Dame vorgegaukelt, dass ihre Tochter in der Klinik liege und an Darmkrebs erkrankt sei. Sie benötige ein Medikament, das nur in der Schweiz zu bekommen wäre. Dafür wäre eine...