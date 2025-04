Peter Ohser zu Besuch in Plauen: Enkel des Zeichners der berühmten „Vater-und Sohn“-Geschichten begeistert Schüler - „Plauen ist meine zweite Heimat“

Peter Ohser, der in den USA lebende Enkel von Erich Ohser alias e.o.plauen, hat in Plauen für eine Unterrichtsstunde der besonderen Art gesorgt – für Kinder, deren Schule seinen Nachnamen trägt. Was er dabei an Privatem preisgab.

Arme schießen in die Höhe, Finger schnippen. Kinder überschütten einen Mann im hellblauen Jackett mit Fragen in deutsch-englischem Kauderwelsch. Doch der lässt sich das gern gefallen. Der Mann ist Peter Ohser, der Enkel des Zeichners Erich Ohser alias e.o.plauen. Er gibt zu, selbst ein bisschen aufgeregt zu sein. Denn auch für ihn ist das...