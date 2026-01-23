MENÜ
Die Amerikanische Rot-Eiche wurde voriges Jahr gepflanzt.
Die Amerikanische Rot-Eiche wurde voriges Jahr gepflanzt. Bild: E. Liebner/Archiv
Die Amerikanische Rot-Eiche wurde voriges Jahr gepflanzt.
Die Amerikanische Rot-Eiche wurde voriges Jahr gepflanzt. Bild: E. Liebner/Archiv
Plauen
Pfad der Bäume: Was man in Plauen zwischen Pfaffengut und Elsterufer entdecken kann
Redakteur
Von Lutz Kirchner
Infotafeln am „Pfad der Bäume des Jahres“ wurden auf den neuen Stand gebracht. Die Bäume des Jahres erregen Neugier. Wer steckt hinter der Initiative?

Die Stadtverwaltung Plauen hat die Infotafeln am „Pfad der Bäume des Jahres“ erneuern lassen, teilt sie mit. Der Weg führt vom Pfaffengut bis hin zum Rastplatz am Elsterufer. Anfang dieses Jahres wurden Tafeln aus dem Jahr 2020 erneuert und um die Informationen bis zum Baum des Jahres 2026, der Zitterpappel, ergänzt. Auf den neuen Tafeln...
