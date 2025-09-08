Philharmonisches Konzert „Feierlich!“ in Plauen

Plauen
Die Clara-Schumann-Philharmoniker eröffnen am Mittwoch in der Plauener St.- Johannis-Kirche ihre neue Saison mit einem besonderen Kooperationskonzert.
Die „PhilKon“-Akademie feiert ihr zehnjähriges Bestehen und eröffnet die neue Konzertsaison in Plauen mit dem besonderen Konzertevent „Feierlich!“. Am Mittwoch, 10. September, um 19.30 Uhr spielen die Clara-Schumann-Philharmoniker Plauen-Zwickau in der St.-Johannis-Kirche Plauen auf. Sie musizieren zusammen mit Absolventen der...
