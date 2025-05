Photovoltaikanlagen und Batteriespeicher: Kreisbrandmeister aus dem Vogtland fordert Kennzeichnung von Häusern

Die Energiewende stellt auch die Feuerwehren der Region vor Herausforderungen. Nach der Explosion eines E-Rollers in einem Haus in Limbach fordert der Kreisbrandmeister eine Kennzeichnung von Häusern, in denen Batteriespeicher verbaut sind.

Der vogtländische Kreisbrandmeister Gerd Pürzel spricht sich aufgrund des zunehmenden Solarausbaus in der Region für eine einheitliche Kennzeichnung von Häusern aus, die mit Photovoltaikanlagen und Batteriespeichern ausgestattet sind. Im Brandfall sei diese Kenntnis eine entscheidende Information für den Einsatzleiter der Feuerwehr, wie das... Der vogtländische Kreisbrandmeister Gerd Pürzel spricht sich aufgrund des zunehmenden Solarausbaus in der Region für eine einheitliche Kennzeichnung von Häusern aus, die mit Photovoltaikanlagen und Batteriespeichern ausgestattet sind. Im Brandfall sei diese Kenntnis eine entscheidende Information für den Einsatzleiter der Feuerwehr, wie das...