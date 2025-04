Pilzexperte aus dem Vogtland warnt vor Giftpilz aus Fernost: „Bereits kleine Mengen sind tödlich“

In einer Wohnung in Hof hat der Pilzexperte aus Syrau den tödlich giftigen Pilz schon in unserer Region entdeckt. Wie der Pilz aussieht, warum er gefährlich ist und was man tun sollte, wenn man ihn findet.

In warmen Gewächshäusern und in Blumentöpfen in der Wohnung kann er sprießen. Ein bis zu fünf Zentimeter großer, bräunlicher Pilz, der aber tödlich giftig ist. „Sie wachsen meist in kleinen Büscheln", sagt Steffen Schmidt, Pilzexperte aus Syrau. Er warnt, dass der Pilz inzwischen in Deutschland häufiger vorkommt und vor allem für...