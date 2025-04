Plattenbau-Sanierung in Plauen: Warum die Wohnungen ganz oben wegfallen

Die Wohnungsbaugesellschaft lässt einen Häuserblock am Chrieschwitzer Hang sanieren. Die Wohnungen ganz oben sollen dabei zu Abstellkammern umgebaut werden. Was sagen die verbliebenen Mieter dazu?

Der 40 Jahre alte Wohnblock an der Dr.-Friedrich-Wolf-Straße in Plauen ist ein Sechsgeschosser direkt neben dem Einkaufszentrum Elster-Park. Seit Sommer vergangenen Jahres lässt der Eigentümer, die städtische Wohnungsbaugesellschaft WBG, dort modernisieren: An allen Außenwänden werden Wärmedämmelemente angebracht, und wo sie wie bei der...