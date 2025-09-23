Plauen ändert Baufeld für Stadtbad-Neubau

Plauen
Der Anbau am Plauener Stadtbad wird kleiner als ursprünglich vorgesehen - und an einer anderen Stelle entstehen. Die Pläne dafür werden nun angepasst.
Nach dem Stadtratsbeschluss von Ende Juni zum verkleinerten und an anderer Stelle zu errichtenden Stadtbad-Anbau muss das Rathaus nun auch Bebauungsplan und Baufeld ändern. Der Bauausschuss hat den Vorgaben der Verwaltung zugestimmt, der Stadtrat soll am 21. Oktober folgen. Der Anbau soll nach den neuen Plänen nun direkt an der Hofer Straße und...
